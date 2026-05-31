Ancona, via al 26°Open d’Italia Golf ProAbili

Il golf paralimpico torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo (AN), dove dal 30 al 31 maggio si disputerà l’Open d’Italia ProAbili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). L’evento, giunto alla 26esima edizione, si giocherà per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. Il torneo è stato presentato oggi, venerdì 29 maggio, nella conferenza stampa presso Palazzo Raffaello ad Ancona. Sono intervenuti il governatore locale Francesco Acquaroli; Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia; Giuliano Contucci; Executive Adriatica – BPER Banca Private Cesare Ponti e Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol.

Letto anche il saluto del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, assente per impegni istituzionali: “Il 26° Open d’Italia Proabili è un importante occasione per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e partecipazione e crescita personale. Manifestazioni come questa – scrive Locatelli – testimoniano concretamente come l’attività sportiva possa contribuire a superare barriere e mettere al centro il talento, l’impegno e le potenzialità di ogni persona. È pertanto fondamentale continuare a sostenere percorsi che favoriscono una cultura sportiva realmente accessibile, capace di creare opportunità e di diffondere una missione della società fondata sulla piena partecipazione e sul riconoscimento del valore di ciascuno. Esprimo il mio sincero apprezzamento per l’impegno con cui promuovete iniziative che uniscono sport e inclusione, contribuendo a diffondere un messaggio positivo di condivisione, determinazione e crescita comune, auguro pieno successo all’iniziativa e uno serio svolgimento dei lavori”.

La gara è aperta alle giocatrici e ai giocatori di tutte le nove Sport Classes (Standing 1, 2, 3: Intellettuale 1, 2; Visual 1, 2; Sitting 1, 2) sviluppate da EDGA, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54. I partecipanti si sfideranno su due giri da 18 buche stroke play medal scratch. Il field vedrà in gara 50 atleti. Per ogni classe di gioco ci sarà una relativa classifica femminile e maschile.

Il presidente Cerchiai: “Puntiamo al riconoscimento del golf negli sport paralimpici”

“Ringrazio la Regione Marche e il suo presidente Acquaroli per il supporto nell’organizzazione del 26esimo Open d’Italia Proabili”, soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Golf Cristiano Cerchiai. “Questo ci permette di investire e migliorare con l’obiettivo che il golf venga riconosciuto tra gli sport paralimpici nei prossimi Giochi. Per questo l’International Golf Federation ha adottato codici di classificazione in linea con quelli del comitato Paralimpico, sono orgoglioso di poter dire che la nostra Federazione è stata tra le prime a muoversi per riuscirci. Inoltre, l’ITF ha comunicato che a partire dal 2027 provvederà all’organizzazione di specifici eventi internazionali e sono soddisfatto e orgoglioso di poter dire che l’Open Italia Proabili sarà incluso tra questi eventi”.

Il presidente Acquaroli: “Occasione per valorizzare la nostra Regione”

“Il 26esimo Open d’Italia ProAbili – dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – è una competizione importante che aiuta a crescere la nostra regione, che ci approccia al circuito del golf nazionale-internazionale, che promuove le nostre bellezze, che destagionalizza la stagione turistica tradizionale che è quella estiva ma che soprattutto aiuta la crescita del movimento del golf sperando di vederlo tra le discipline olimpiche nelle prossime edizioni. Questo per noi è già da solo un grande successo, speriamo di poter continuare alla fine di questo accordo triennale una partnership in una relazione con la Federazione Italiana del golf che ci darebbe piena soddisfazione”. Un caloroso abbraccio del governatore a Luca Battilocchio, 19enne loretano, unico marchigiano in gara. Presente anche lui all’evento.

Gli atleti

Tommaso Perrino cerca il sesto successo: professionista livornese, campione europeo individuale nel 2023 e numero 19 del WR4GD ranking EDGA (categoria “gross”), scenderà in campo da detentore del titolo, anche nel campionato italiano, e proverà a scrivere per la sesta volta il suo nome nell’albo d’oro del torneo dopo i successi ottenuti nel 2019, 2021, 2022, 2024 e 2025. Torneranno in gara anche Andrea Plachesi, vincitore nel 2025 della categoria “Strokeplay pareggiata” ed Alessandro Fava, vincitore della “Stableford”. Fava competerà con Stefano Palmieri nella Sport Class Visual per atleti non vedenti. In gara anche Cristiano Berlanda, primo e unico italiano a disputare la Phoenix Cup 2025 (la Ryder Cup per golfisti paralimpici), confermato anche per quest’anno nel Team Europe.

Tra le storie di vita che si intrecciano con lo sport, sarà tra i partecipanti Alessandro Ossola, finalista nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo, Presidente di Bionic People e Fondatore dell’Inclusive Padel Tour. In gara, tra gli altri, anche Haki Doku, che competerà nella Sport Class Sitting. Doku, residente a Milano, 54enne con doppia nazionalità albanese-italiana paraplegico dopo un incidente nel 1997, ha all’attivo una partecipazione – da portabandiera albanese – ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 (handbike) e ha conquistato sei titoli World Guinness Record tra il 2015 e il 2021 grazie ai primati di maggior numero di chilometri percorsi su sedia a rotelle e maggior numero di scale scese in un’ora e in dodici ore su sedia a rotelle.

In ambito femminile, saranno sul tee di partenza, tra le altre, Alessandra Donati, vincitrice per due anni consecutivi (2024 e 2025) del premio Best Woman nella categoria Standing 1 al G4D Open di Woburn, nel Regno Unito; Giulia Marabotti, numero 12 del WR4GD ranking nella categoria stableford e Luisa Ceola, che nell’Open d’Italia 2023 si impose nella categoria pareggiata, conquistando anche il titolo di “Best Woman” del torneo.

Non solo gare, anche e-sports

Il 30 maggio al Conero Golf Club Tavola Rotonda “E-Sports Sviluppo e interazioni con il mondo paralimpico” – Gli sport elettronici applicati al mondo dello sport paralimpico. Due ambiti che possono dialogare e diventare complementari. A Sirolo il meeting sarà un’occasione di confronto per sviluppare nuove sinergie. Interverranno: Cristiano Cerchiai, Presidente FIG; Stefano Frigeri, Vicepresidente Vicario Frigeri; Maria Amelia Lolli Ghetti, Consigliere Federale; Giancarlo Giulianelli, Garante Regionale dei diritti della persona; Prof. John McCourt, Magnifico Rettore dell’Università di Macerata; Prof. Luca Di Nella, Ordinario di Diritto Privato, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerche su Sport, E-Sports e Game dell’Università di Parma; Cristiano Berlanda, golfista paralimpico; Marco Roccheggiani, Immobiliare Conero Golf Club; Nelio Piermattei, Presidente Associazione Anthropos.

Il Conero Golf Club, la casa del torneo

Il Conero Golf Club teatro di gara per il terzo anno consecutivo – Dopo l’edizione del 2025, il Conero Golf Club si prepara nuovamente ad abbracciare le giocatrici e i giocatori paralimpici. Inaugurato nel 1992, il campo si sviluppa all’interno del Parco del Conero: quasi settanta ettari in cui ginestre, corbezzoli, querce, tamerici e ciliegi avvolgono le diciotto buche del percorso campionato e le cinque del campo executive, con la bellezza della campagna marchigiana a far da cornice.

Il percorso di gara si presenta con un terreno dolcemente mosso e propone una estrema varietà di situazioni e di paesaggi: nelle prime nove buche, il gioco è fortemente caratterizzato dalla presenza di un lago; nelle seconde nove buche, il campo si trasforma e si colora lentamente fino a giungere alla Club House, perfettamente armonizzata col contesto circostante.

I partner

L’Open d’Italia ProAbili ha il supporto di Regione Marche (Supporting Sponsor); Let’s Marche! Brand Promozionale della Regione Marche; Kia, Disability and Inclusion Automotive Partner; BPER Banca Private Cesare Ponti (Banca ufficiale della Federazione Italiana Golf); Unipol (Official Sponsor) e il patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Partner istituzionale: EDGA (European Disabled Golf Association).