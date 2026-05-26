Giochi della Gioventù, oltre 6 mila persone da tutta Italia per la cerimonia di apertura

Più di 6 mila ragazzi e ragazze si sono ritrovati a Piazza del Popolo per cantare e divertirsi in vista dei due giorni di sfide sportive che segnano la cerimonia di apertura dei Giochi della Gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica del Paese, che riporta lo sport al centro della scuola italiana. Un “popolo” colorato di studenti, insegnanti e accompagnatori ha riempito la piazza, arrivando nella Capitale dopo un percorso lungo quasi un intero anno scolastico che, tra fasi d’istituto, provinciali e regionali, ha coinvolto oltre 105mila alunni e studenti in circa 4mila eventi in tutta Italia. “Abbiamo immaginato e sognato questa giornata dal primo momento in cui, con il ministro Valditara, abbiamo progettato i nuovi Giochi della Gioventù – ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi – È una rappresentazione dell’Italia che ispira fiducia, speranza e ci responsabilizza. Vogliamo offrire opportunità e sancire definitivamente l’alleanza indissolubile tra scuola e sport”. “È un’emozione vedere tanti ragazzi meravigliosi – ha aggiunto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – Pensate che abbiamo coinvolto in questa esperienza 105mila studenti. Oggi qui sono presenti in 6mila tra ragazzi e insegnanti. Abbiamo lanciato un messaggio straordinario attraverso lo sport: il rispetto verso gli altri e verso l’avversario, la capacità di imparare la solidarietà attraverso il gioco di squadra, l’impegno e il merito. E poi la gioia di essere qui insieme, di divertirsi e costruire il futuro partendo proprio dallo sport per amare anche la scuola”.