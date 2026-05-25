Enhanced Games, Gkolomeev si aggiudica 1 milione di dollari: cosa sono i “Giochi del doping”

È il nuoto il protagonista agli Enhanced Games. Kristian Gkolomeev è infatti diventato il primo atleta a superare un record mondiale nella controversa manifestazione che consente apertamente l’uso di sostanze dopanti. Il greco ha chiuso i 50 metri stile libero in 20″81, migliorando il recente 20″88 stabilito da Cameron McEvoy in una competizione ufficiale appena due mesi fa. Una prestazione che vale il bonus da un milione di dollari promesso dagli organizzatori, ma che non verrà riconosciuta ufficialmente dalle federazioni internazionali proprio perché ottenuta in un evento fuori dai regolamenti antidoping.

Molto meno brillante invece la prova di Fred Kerley nei 100 metri. L’ex bronzo olimpico aveva annunciato l’intenzione di “distruggere” il record del mondo di Usain Bolt, ma si è imposto con un tempo di 9″97, risultato lontanissimo dal primato del giamaicano e persino insufficiente per competere ai vertici olimpici recenti. La gara è stata inoltre caratterizzata dal caos, con quattro ripartenze causate da false partenze e problemi tecnici.

Il complesso dedicato agli Enhanced Games a Las Vegas (Foto AP/Jae C. Hong)

Cosa sono gli Enhanced Games

Gli Enhanced Games sono una competizione privata nata con l’obiettivo dichiarato di superare i limiti dello sport tradizionale. Nella manifestazione, andata in scena a Las Vegas, gli atleti possono utilizzare sostanze vietate dalla Wada come testosterone, ormoni della crescita e altri prodotti dopanti normalmente proibiti nelle competizioni ufficiali. Gli organizzatori sostengono che tutte le sostanze assunte siano legali e approvate dalla Food and Drug Administration statunitense. Il format prevede gare di atletica, nuoto e sollevamento pesi, con un montepremi complessivo da 25 milioni di dollari e un bonus milionario per ogni record del mondo battuto.

Il progetto e le polemiche

Dietro gli Enhanced Games ci sono gli imprenditori Aron D’Souza e Maximilian Martin, sostenuti anche da investitori di primo piano come Peter Thiel e Donald Trump Jr. L’evento viene presentato come una nuova frontiera della performance sportiva e della trasparenza sul doping, ma ha sollevato durissime critiche da parte del mondo sportivo e medico. I rischi legati all’uso di steroidi anabolizzanti e ormoni della crescita restano infatti uno dei temi centrali del dibattito. Molte federazioni hanno reagito con forte preoccupazione, accusando gli organizzatori di promuovere modelli pericolosi pur di trasformare la spettacolarizzazione della performance in un business globale.

Hafthor Bjornsson (AP Photo/Jae C. Hong)

Durante la presentazione ufficiale dell’evento, quasi nessun atleta ha voluto rivelare quali sostanze stesse assumendo. Tra le poche eccezioni Hafthor Bjornsson, celebre per il ruolo della “Montagna” nella serie Game of Thrones, che ha ammesso apertamente l’uso di steroidi nel tentativo di migliorare il proprio record nello stacco da terra. La velocista americana Shania Collins ha invece sintetizzato la filosofia degli Enhanced Games rivendicando la “trasparenza” del progetto: secondo gli atleti partecipanti, il doping non viene più nascosto ma dichiarato apertamente, in una visione dello sport in cui il limite biologico viene considerato superabile attraverso chimica e tecnologia.