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lunedì 11 maggio 2026

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Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti"

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Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio annuncia l’intenzione di voler portare le Olimpiadi del 2036 in Italia. Intenzione che per ora rimane un sogno ma su cui Buonfiglio scommette veramente: “Adesso sarebbe assurdo andare avanti, per ora è l’idea che deve servire da stimolo a tutti quelli che sono coinvolti e interessati e solamente se c’è piena condivisione, e allora ci si può sedere intorno ad un tavolo perché un conto è pensare di candidarsi e un conto è pensare a vincere”. I giornalisti ricordano però al presidente la brutta esperienza della precedente candidatura, poi ritirata, di Roma quando al Comune c’era la sindaca Raggi: “Quando feci la maturità ci fu un tema, ‘storia magistra vita’, quindi se la storia è maestra di vita, devi cercare di non ripetere gli errori“.