Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti"

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio annuncia l’intenzione di voler portare le Olimpiadi del 2036 in Italia. Intenzione che per ora rimane un sogno ma su cui Buonfiglio scommette veramente: “Adesso sarebbe assurdo andare avanti, per ora è l’idea che deve servire da stimolo a tutti quelli che sono coinvolti e interessati e solamente se c’è piena condivisione, e allora ci si può sedere intorno ad un tavolo perché un conto è pensare di candidarsi e un conto è pensare a vincere”. I giornalisti ricordano però al presidente la brutta esperienza della precedente candidatura, poi ritirata, di Roma quando al Comune c’era la sindaca Raggi: “Quando feci la maturità ci fu un tema, ‘storia magistra vita’, quindi se la storia è maestra di vita, devi cercare di non ripetere gli errori“.