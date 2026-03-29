Il Cio esclude le atlete transgender, Semenya: "È una bugia, risponderemo con forza"

Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 metri a Londra 2012 e Rio 2016, ha preso posizione in seguito al nuovo divieto del Comitato olimpico internazionale che esclude le atlete transgender dalle gare femminili. Regola in linea con le politiche di Donald Trump in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Durante una conferenza stampa, al termine di una gara a Città del Capo, Semenya ha criticato la presidente del Cio Kirsty Coventry per aver preso questa decisione. “È africana, sono sicura che capisca come noi africani, che veniamo dal Sud del mondo, non possiamo controllare la genetica”, “è una bugia e lo sappiamo“, “risponderemo con la forza che ci contraddistingue perché questo riguarda le donne”, ha detto la velocista sudafricana.