Apnea, record per Casalini: 106 metri sotto il ghiaccio nel Lago di Anterselva – Le foto

Doppia impresa di Luca Casalini che, nel Lago di Anterselva, in Alto Adige, ha stabilito due record mondiali Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea sotto il ghiaccio senza muta.

Il primo è quello di apnea dinamica con pinne e il secondo di apnea dinamica con monopinna. In entrambe le circostanze l’atleta toscano ha nuotato in apnea la distanza di 106 metri.

“E’ un sogno che si avvera. Ho provato delle emozioni incredibili. Sin da bambino ho sempre sperato di riuscire un giorno a portare i colori dell’Italia sul tetto del mondo e a 43 anni ci sono finalmente riuscito. Sono felicissimo”. Queste le parole di Luca Casalini, toscano dell’Argentario, che, ad Anterselva, ha, di fatto, scritto una pagina di storia dell’apnea sotto i ghiacci. A coordinare lo svolgimento dei tentativi di record e a fornire a Luca Casalini tutta l’assistenza necessaria per realizzarli sono stati i club affiliati FIPSAS Bolzano Sub – STC Bozen, il Club Subacqueo Rane Nere Trento, il Gruppo Sommozzatori Riva e il Thetis Sub, che hanno tagliato i blocchi di ghiaccio per permettere lo svolgimento delle performance in assoluta sicurezza. Significativo anche il supporto fornito dalla stessa Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, per la quale l’apnea sotto il ghiaccio costituisce una specialità sensazionale in grado di offrire fortissime emozioni.