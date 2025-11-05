Vela, ‘Il Veloce 2025’, selezionati i dieci team in gara da Genova a Venezia

Si sono concluse le selezioni per la quinta edizione del Marina Militare Nastro Rosa ‘Il Veloce’ 2025, la regata offshore che circumnaviga l’Italia da Genova a Venezia. Dopo le qualificazioni, sono stati definiti i dieci team che prenderanno parte alla competizione. Una regata epica, la più lunga del Mediterraneo, 1.492 miglia in navigazione non stop con i Beneteau Figaro 3 ed equipaggi da 2 persone. Un evento sportivo senza eguali che attrae atleti da tutto il Mondo. Tra i dieci team, spicca Kairos², equipaggio più giovane della competizione e formato dal 19enne Federico Maywald e da Alessandro Doria, selezionati tra 32 team internazionali che si sono sfidati nelle qualifiche avvenute i giorni scorsi. Al termine delle qualificazioni, ecco i dieci team ufficialmente ammessi al Marina Militare Nastro Rosa Il Veloce 2025: Team FE (Francia), Le Cape Toste! (Italia), Gli Isolani (Italia), 2HD Offshore Racing (Germania), Norbit (Regno Unito), Gin Tonic (Italia), Marina Militare (Italia), Aeronautica Militare (Italia), Yacht Club Italiano (Italia), Kairos² (Italia).