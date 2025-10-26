Moto 3, incidente per Dettwiler e Rueda a Sepang: elicottero in pista e piloti in ospedale

Gravissimo incidente in Moto 3 oggi sul circuito di Sepang, durante il Gran premio della Malesia. Lo schianto ha visti coinvolti Noah Dettwiler e Antonio Rueda, col primo che ora si trova in ospedale in gravi condizioni.

Dettwiler travolto da Rueda: le condizioni del pilota

L’incidente si è verificato domenica mattina 26 ottobre durante il giro di formazione di Moto3. Il pilota svizzero di 20 anni, che procedeva a bassa velocità per un problema tecnico alla moto, è stato centrato in pieno dallo spagnolo che se l’è cavata con una frattura a una mano. Da subito le condizioni del 20enne di Basilea sono parse gravi: in pista è atterrato l’elicottero per portare Dettwiler in ospedale il prima possibile. Secondo quanto riferisce il giornale svizzero Blick sul suo sito il pilota avrebbe avuto diversi arresti cardiaci. “Hanno lottato per la sua vita”, ha dichiarato a Blick il padre Andy Dettwiler che con sua moglie Nicole è già in viaggio verso la Malesia.

I soccorsi a Sepang dopo l’incidente in Moto 3 che ha visti coinvolti Dettwiler e Rueda (Photo by Hazrin Yeob Men Shah/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Dettwiler ha subito diversi arresti cardiaci e ha perso molto sangue

Il pilota elvetico ha subito diversi arresti cardiaci e ha perso molto sangue. Anche la milza e i polmoni sono stati colpiti. E ha una frattura esposta alla gamba (tibia e perone). Attualmente è in condizioni stabili in ospedale. Lo riporta il quotidiano svizzero Blick. Lo svizzero avrebbe riportato traumi a testa (ma senza ematomi cerebrali) e al torace. I genitori del pilota ventenne, Andy Dettwiler e sua moglie Nicole, sono in viaggio verso la Malesia.

Team Dettwiler: “In buone mani, è un vero lottatore”

“E’ stato portato all’ospedale di Kuala Lumpur e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani, chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Noah è un vero lottatore e l’intero team è con lui”. Così in una nota il team Cip Green Power in riferimento alle condizioni di Noah Dettwiler, il pilota ventenne di Basilea coinvolto nell’incidente di questa mattina. Sulle condizioni di Dettwiler “verranno forniti aggiornamenti il prima possibile”, ha fatto sapere il team.

Bagnaia: “La foratura? Problemi sono altri, un pensiero a Rueda e Dettwiler”

Di Dettwiler ha parlato anche Francesco Bagnaia, al termine della gara di MotoGp in Malesia, che ha visto il pilota italiano costretto al ritiro per una foratura. “Il mio ritiro? In primis un pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Sono uscite notizie ufficiali su Rueda che è tutto a posto, a parte un polso e qualche contusione. Di Dettwiler non si hanno comunicazioni ufficiali, si spera solo il meglio possibile. C’è da dire che è stato uno spavento grosso”, ha detto a Sky Sport Pecco Bagnaia, facendo riferimento all’incidente avvenuto in Moto3. “Diciamo che iniziare la giornata così non è il migliore dei modi. Soprattutto pensare che dei ragazzini della Moto3 devono partire per una gara Sprint di 10 giri, dopo aver visto un incidente del genere, non è la migliore delle situazioni secondo me. Si spera che tutto sia a posto. A parte questo diciamo che ti rendi conto in quelle situazioni che i problemi di tutti i giorni passano un po’ in secondo piano, tipo il mio”, ha aggiunto.

Sepang, il circuito dove morì Simoncelli

Il circuito di Sepang, in Malesia, è lo stesso dove il 23 ottobre del 2011 morì, all’età di 24 anni, il pilota italiano Marco Simoncelli, durante una gara di MotoGp. Nel corso del secondo giro il campione romagnolo perse il contro della sua Honda: cercando di rimanere in sella, cambiò direzione bruscamente e venne investito dai piloti dietro di lui, Colin Edwards e Valentino Rossi.