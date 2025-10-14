Angelo Valente, morto a 51 anni il campione di kick-boxing e maestro dei vip

E’ morto a 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kick-boxing e vera e propria icona dello sport da combattimento. Malato da tempo, Valente si era aggiudicato anche numerosi titoli italiani tra kick-boxing, savate e full-contact. Tanti i vip che sono passati dalla sua palestra di Pieve Emanuele, nel Milanese. Tra questi Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Maldini e Vieri. Nel 2024, per il suo impegno nella diffusione degli sport da combattimento, gli era astata assegnata la Palma di bronzo al merito come tecnico del Coni. In una storia su Instagram, Paolo Maldini ha scritto: “Ciao Angelo, guerriero dall’animo gentile. Ti voglio bene”.

Il ricordo di Elisabetta Canalis: “Grazie per il coraggio che mi hai dato”

Sul suo profilo Instagram, Elisabetta Canalis ricorda così Valente: “Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo . Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei.

Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me , per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo”.