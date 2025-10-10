Home > Sport > Wta Wuhan 2025, inarrestabile Paolini: batte Swiatek e vola in semifinale

Ieri la tennista toscana ha vinto contro la danese Tauson

Jasmine Paolini vince 6-1, 6-2 i quarti di finale contro Iga Swiatek e approda in semifinale al tornero Wta di Wuhan 2025. La tennista azzurra non ha concesso nulla alla numero 2 del ranking mondiale, che non è riuscita mai ad entrare realmente in partita. In semifinale affronterà la statunitense Coco Gauff, numero tre al mondo.