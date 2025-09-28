Furio Focolari, morto il telecronista: fu la voce Rai delle imprese di Tomba

A 78 anni è morto Furio Focolari, celebre giornalista sportivo noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba e per la sua lunga militanza a Radio Radio. Ed è proprio l’emittente a darne notizia postando una foto del giornalista e il messaggio “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”.

Focolari era nato a Roma nel 1947, grande tifoso della Lazio è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi.

Ciao Furio,

è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai 🕯 pic.twitter.com/a3VWwCHCXE — Radio Radio (@RadioRadioWeb) September 28, 2025

Il cordoglio della Rai

La Rai “apprende con profondo dolore la scomparsa di Furio Focolari – si legge in una nota – Entrato in Rai negli anni Settanta, con la sua voce ha accompagnato le imprese più memorabili degli sport invernali, tra cui i trionfi di Alberto Tomba, contribuendo a rendere celebri momenti che restano nei ricordi di più generazioni”.

La Lazio ricorda Focolari, “grande tifoso biancoceleste”

La S.S. Lazio “esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste”. Così il club biancoceleste in una nota sul proprio sito ufficiale. “In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia“, conclude la Lazio.