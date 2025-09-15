Nautica, Lia Riva: "A Monaco con 50 esemplari d'epoca, la tradizione continua"

L’edizione 2025 della Monaco Classic Week si conferma come uno degli eventi più affascinanti del panorama nautico internazionale. Dal 9 al 13 settembre, oltre 150 imbarcazioni hanno animato la Marina dello Yacht Club del Principato, in un viaggio unico attraverso più di un secolo di storia marittima. L’attenzione quest’anno è stata catturata dal fascino intramontabile dei runabout Riva, presenti con 50 esemplari, la più grande concentrazione mai vista a Monaco. Un traguardo celebrato con entusiasmo anche dalla famiglia Riva. “Per noi è un evento molto importante, direi irrinunciabile”, ha spiegato Lia Riva, rappresentante della storica dinastia e figlia di Carlo Riva.