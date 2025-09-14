Nautica: la goletta 'Mariette' trionfa alla Monaco Classic Week

‘Mariette’ trionfa alla 17esima edizione della ‘Monaco Classic Week – La Belle Classe‘, l’evento biennale dedicato alla nautica heritage. La goletta aurica che compie 110 anni è un capolavoro di Nathanaël G. Herreshoff, soprannominato il ‘mago di Bristol’. Misura 807 m² di superficie velica al lasco e una lunghezza dello scafo di 33,78 metri e ha conquistato l’attenzione della giuria e del pubblico che in questi giorni ha invaso il porto di Monaco. ‘Mariette’ è tra le imbarcazioni più antiche presenti alla manifestazione monegasca insieme a Partridge che compie 140 anni, ‘Madcap’ (1874), ‘Kismet (1898), ‘Viola’ e ‘Mariska’ (1908).

La Monaco Classic Week volge al termine dopo giornate all’insegna della competizione, dello spirito di cameratismo, prove sportive, mostre, sfide tra chef di bordo, serate conviviali e tanta raffinatezza