Ronaldo in visita nel paese del Padrino: “Ti amo Italia!”. Fan in delirio – VIDEO

Grande festa a Savoca, in provincia di Messina, per un ospite d’eccezione: Ronaldo ‘il Fenomeno’. L’ex calciatore brasiliano ha postato sul suo canale Instagram, seguito da oltre 29 milioni di follower, una foto che lo ritrae seduto al bar ‘Vitelli’, reso celebre dal film ‘Il Padrino’, e due video che lo riprendono accolto calorosamente da decine di tifosi siciliani ai quali Ronaldo ha concesso selfie e autografi, scortando la sua auto a bordo di motorini. “Ti amo Italia” è la frase che il campione di Inter e Real Madrid ha scritto in cima al post sulle note del brano degli Udes Beats ‘The Godfather‘, che riprende la colonna sonora del film di Francis Ford Coppola.

Il bar di Michael Corleone

Il bar Vitelli è uno dei siti più amati dagli amanti delle location dei film, ed è divenuto negli ultimi anni uno dei più “instagrammabili”, condivisi cioè su Instagram. La sua celebrità è legata al Padrino, capolavoro di Francis Ford Coppola del 1972. Il regista scelse infatti lo scelse per la sua atmosfera sospesa nel tempo. Qui infatti fu girata una delle scene più iconiche del primo capitolo della trilogia, quella in cui Michael Corleone (interpretato da Al Pacino) chiede di sposare Apollonia. All’interno del bar sono conservate ancora foto, cimeli e locandine che ripercorrono la storia del locale e del film.