Morto Felix Baumgartner, il base jumper dei record: si è schiantato con il parapendio

È morto Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, noto per le sue imprese estreme tra cui il lancio dalla stratosfera. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un malore mentre era in volo con il parapendio a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, finendo in una piscina. Chiamata l’eliambulanza dall’ospedale Torrette di Ancona, il base jumper era già morto all’arrivo dei soccorsi.

Nella caduta è rimasta coinvolta anche una donna che si trovava nei pressi del luogo dell’impatto: stabilizzata dai soccorritori, è stata portata in ospedale a Fermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche per la messa in sicurezza della zona dove si era verificata la perdita di carburante dal motore del parapendio.

Il grande record di Baumgartner

Baumgartner ha stabilito diversi record. E’ passato alla storia quello del 14 agosto 2012 quando si lanciò da un’altezza di quasi 39mila metri raggiungendo una velocità massima di 1.357,6 km/h e superando il muro del suono.