Domina Tittia con il cavallo Diodoro

La contrada dell’Oca ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La corsa è stata disputata oggi pomeriggio dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo. Il fantino Giovanni Atzeni, detto ‘Tittia’, in sella al cavallo ‘Diodoro’ ha dominato la corsa restando in testa per tutti e tre i giri di Piazza del Campo.

Il rinvio per il maltempo

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la prima corsa del Palio di Siena 2025, tradizionalmente in programma il 2 luglio, è stata rimandata a oggi, giovedì 3 luglio, sempre dalle 17.15 e con diretta su La7. Come di consueto, l’imperdibile appuntamento a Piazza del Campo è stato raccontato dalla telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, e nel corso della diretta i servizi di Andrea Milluzzi hanno fatto conoscere l’atmosfera e gli aneddoti che animano l’intera città.

L’Oca è la contrada più vincente

Il Palio di Siena di Provenzano, quello del luglio 2025, regala dunque il Drappellone alla contrada di Fontebranda, che vince con l’accoppiata Giovanni Atzeni, all’11esimo successo – il numero più alto tra i fantini in attività – e il cavallo esordiente Diodoro. Tittia nei tre giri di Piazza del Campo non è mai stato insidiato dalle nove rivali. Per il fantino è la quarta vittoria con l’Oca, che aveva vinto per l’ultima volta nell’agosto 2023, e oggi ha ottenuto il successo numero 67 della propria storia: ha più vittorie di tutte le contrade rivali.

