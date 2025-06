L'evento all'Ippodromo Ghirlandina il 28 giugno, in occasione del 150° anniversario dalla nascita

L’Ippodromo Ghirlandina di Modena, in occasione del 150° anniversario dalla nascita, il prossimo 28 giugno e in occasione del Gran Premio Unione Europea, ospiterà il Convegno ‘Lo Stato della riforma delle scommesse Ippiche’ che verrà trasmesso on line sui principali canali mediatici.

Obiettivo del Convegno, spiega il Dott. Alessandro Arletti, è l’aggiornamento attuale sullo stato dei risultati ottenuti e continuare a puntare l’attenzione sulla riforma come unico modo per riportare il trotto e il galoppo italiano al centro dell’interesse del pubblico.

Il Progetto costituisce il frutto di un gruppo di lavoro di esperti nominato dopo il convegno sulle ‘Risorse per l’Ippica’, svoltosi il 30 novembre scorso presso l’ippodromo, e consegnato formalmente il 23 gennaio 2025 al Sottosegretario del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con delega all’ippica, Senatore Patrizio La Pietra. Lo stesso Sottosegretario ha trasmesso all’ufficio legislativo del Masaf Consigliere di Stato, Avv. Federico di Matteo per l’esame di competenza, al fine dell’inserimento nel prossimo ‘Collegato Agricolo’ come parte integrante del progetto di riforma dell’ ippica Nazionale.

Questi i principali interventi proposti: unificazione prelievo erariale sulle scommesse ippiche allineandolo a quello a quota fissa; allineare le formule di gioco a totalizzatore a quelle in uso nei Paesi europei con la possibilità di utili sinergie con i principali operatori internazionali; istituzionalizzare un adeguato ritorno a favore della filiera ippica su tutte le scommesse ippiche effettuate in Italia (sia su corse nazionali che estere), sulle corse italiane vendute all'estero nonché sulle corse virtuali vendute in Italia (ed all'estero se fanno riferimento a corse o cavalli o scuderie o professionisti italiani), l'estensione dell'attuale concessione degli ippodromi anche alla raccolta del gioco On Line Si chiede di prevedere anche il ripristino del contributo dal Preu delle Newslot Comma 6 inglobando le Vlt ed evoluzioni, previsto l'1,4% delle maggiori entrate, da ripartirsi in parti uguali tra Coni e Masaf; ma soprattutto l'istituzione di una Commissione Tecnica permanente per le Scommesse composta da esperti del settore indicati dalle categorie ippiche.

Al convegno parteciperanno rappresentati del mondo politico italiano delle categorie ippiche e dei rappresentanti istituzionali e operatori. Moderano: Alessandro Arletti Membro consulta ippica – Rolando Luzi autore e conduttore format televisivi ed ippici e per la seconda parte Dott. Mauro De Fabritis MDf Partners.

