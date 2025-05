Il ct della nazionale femminile di volley parla del baby fenomeno del Barcellona

“Oggi lo farebbero giocare tutti, è facile. Un anno fa, quando ha iniziato a essere titolare, la mia domanda è in quanti lo avrebbero fatto giocare nella migliore squadra d’Italia? Bergomi dice che lo avrebbero fatto giocare e che il problema è che noi non abbiamo un Yamal in Italia. Io ho i miei grossi dubbi, perché aveva 16 anni quando ha iniziato a giocare. Non credo ci siano pregiudizi, ma altri hanno più fiducia di noi nei giovani”. Il ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco parla così del baby fenomeno blaugrana, a margine della presentazione della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo, nel giorno della semifinale di ritorno di Champions League tra l’Inter e il Barcellona

