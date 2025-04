Il presidente di Rcs all'evento al ministro dell'Agricoltura a Roma

Presentata a Roma, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2025. “Il Giro d’Italia è una corsa straordinaria, ha 108 anni di storia con una riconoscibilità in tutto il mondo incredibile. Viene vista da 200 paesi ed è il mondo migliore per diffondere il made in Italy”, ha detto Urbano Cairo, presidente Rcs.

Giro d’Italia, la presentazione della maglia Rosa al ministero

Presente anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: “Il Giro d’Italia è la corsa degli italiani. Presentiamo oggi il coinvolgimento del ministero e della candidatura della cucina italiana nell’organizzazione del Giro anche quest’anno, l’anno decisivo perché a dicembre l’Italia potrà avere, speriamo, la protezione dell’Unesco della sua cucina. Legare questa candidatura anche alla corsa degli italiani è un fatto suggestivo, bello e ovviamente accompagnerà il giro in una esperienza che permette di conoscere luoghi, identità e tradizione dell’Italia”, ha detto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata