L'Italia schiera tre coppie: Elena Curtoni e Martina Peterlini, Nicol Delago e Marta Rossetti e Laura Pirovano e Giorgia Collomb

Sono tre le coppie che l’Italia schiera nella combinata a squadre femminile dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach, in programma oggi martedì 11 febbraio. Il format, presentato per la prima volta in una rassegna iridata, prevede la disputa di una manche di discesa e una manche di slalom con atlete diverse. Il tempo finale verrà stabilito semplicemente sommando i due parziali, come una normale gara di coppa, in cui l’ordine di partenza dello slalom verrà stabilito con l’inversione delle trenta.

Combinata a squadre femminile, dove vederla in tv

La squadra azzurra presenta al via Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb. La manche di discesa al via alle ore 10.00, quella di slalom alle ore 13.15, con diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport. Gli organizzatori dei Mondiali hanno nel frattempo comunicato i numeri della prima settimana di gare riguardo agli spettatori: al supergigante femminile hanno partecipato 14500 persone, al supergigante maschile è stata toccata quota 15700, mentre la discesa femminile ha registrato 15800 persone (con quasi 900 mila spettatori incollati su Raidue per il 9% di share), il record è stato toccato per la discesa maschile con 22500 presenti in tribuna.

