Il mondo del wrestling è in lutto per la morte di Rey Mysterio senior, leggenda messicana di questo sport misto allo spettacolo. Miserio aveva 66 anni e – secondo i media locali che citano la sua famiglia – è morto per causa che non sono state rese note. Miguel Angel Lopez Diaz, per tutti Rey Mysterio, era originario di Tijuana città messicana ai confini con gli Usa.

Ha iniziato la sua lunga carriera nel wrestling, sport molto seguito in Messico, nel lontano 1976 e si era esibito per l’ultima volta lo scorso anno indossando il suo iconico costume mascherato. Ha passato l’eredità al nipote Oscar Gutierrez Rubio, noto come Rey Mysterio junior, stella della Wwe.

