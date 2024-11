L'ex sottosegretaria replica alla richiesta di pace dell'ex compagna di squadra: "Umanamente non sei il massimo"

Tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca, la lite continua. Le ultime stoccate tra le due ex schermitrici azzurre sono partite dal palco del Palazzo dei Congressi dell’Eur di Roma, dove si festeggiavano i 70 anni delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia.

Cosa è successo

“Oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa, vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e vorrei chiederle una pace, ecco, se facciamo pace“, ha detto Di Francisca. Vezzali ha risposto immediatamente: “Guarda Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone, forse…”.

La frase è stata prontamente interrotta dal presentatore Marco Lollobrigida, nel disagio generale. Le frecciatine e le battute sarcastiche vanno avanti da molti anni tra le due atlete che si contendono la palma di migliori schermitrici italiane e che non si sono mai particolarmente amate già dai tempi di quello che era stato definito “Vezzalicidio” da Di Francisca nella sua autobiografia, e dai mondiali di Parigi 2011, quando la stessa Di Francisca aveva tolto l’oro all’amica-nemica Vezzali.

Di Francisca: “Peccato, non sa guardare oltre”

“Un vero peccato, mi dispiace che dopo tutto questo tempo non riesca a guardare oltre quello che è successo. Poteva essere un’occasione, in nome dell’arma di cui facciamo parte. Mi dispiace“, dice Di Francisca commentando a LaPresse l’ultimo episodio. “Quello che dovevo fare l’ho fatto, se dovesse cambiare idea io ci sono ma spero che non sia troppo tardi”, aggiunge l’olimpionica del fioretto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata