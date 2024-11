Le partite che assegnano il titolo a Malaga in programma dalle 17, le azzurre di Tathiana Garbin sognano in grande

Alla Billie Jean King Cup 2024 l’Italia è in finale con la Slovacchia. Le azzurre guidate da Tathiana Garbin si giocheranno il titolo nella competizione a squadre oggi al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Il programma prevede il primo match con inizio alle ore 17. Sarà possibile vedere la sfida in chiaro e in diretta tv su SuperTennis (gratis in HD sul canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare SKY canale 224) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Grazie ad un accordo quadriennale con l’ITF (International Tennis Federation) e la Billie Jean King Cup Limited, il canale della Federazione si è assicurato i diritti in esclusiva delle due massime competizioni internazionali per nazioni. Dal 2025 al 2028, dunque, tutta la Billie Jean King Cup sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis Tv e in streaming su SuperTenniX.

Il cammino verso la finale

Dopo aver battuto la Polonia in semifinale, le azzurre sognano un titolo che manca dal 2013 nella competizione a squadre, un tempo chiamata Fed Cup.

Oggi la Slovacchia ha conquistato il posto in finale battendo 2-1 la Gran Bretagna. Nel primo singolare Emma Raducanu si è imposta per 6-4, 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco su Viktoria Hruncakova, mentre nel secondo Rebecca Sramkova ha battuto in rimonta Katie Boulter per 2-6, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di due ore e 11 minuti. Ha deciso il doppio: Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova hanno sconfitto 6-2, 6-2 Olivia Nicholls/Heather Watson. La Slovacchia dunque continua a inseguire il secondo trionfo dopo quello del 2002.

“E’ stato straordinario, l’atmosfera è stata incredibile. Abbiamo giocato il doppio migliore della nostra vita. Siamo felicissime” ha detto Hruncakova. “Ho pianto come una bambina ma ora mi sento più calma e pronta per domani” ha ammesso Mihalikova. “Manca solo una vittoria e potremo toccare il trofeo”.

