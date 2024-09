Così Franco Ianeselli durante la presentazione dell'evento: "Contenti di vestire la città di rosa"

(LaPresse) Anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, alla presentazione della settima edizione del Festival dello sport, organizzato da Gazzetta dello sport e Trentino Marketing, in programma a Trento dal 10 al 13 ottobre con il titolo ‘Nati per vincere’. “La grande opportunità non è solo vedere i campioni ma anche ascoltare i campioni”, ha detto Ianeselli aggiungendo: “Siamo contenti che la nostra città si trasforma di rosa e un centro storico che si adatta al Festival, siamo una città di festival. Abbiamo discusso molto sulla scelta del titolo ‘Nati per vincere’. Sembrava scontato ma pensando alle Paralimpiadi, e lì c’è dietro tutta la profondità di una rinascita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata