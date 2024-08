La torcia portata attraverso la Manica da atleti britannici

La fiamma paralimpica è arrivata in Francia domenica, portata da 24 atleti britannici che l’hanno condotta attraverso il Tunnel della Manica, passando poi il testimone agli atleti francesi a metà percorso. La torcia era stata accesa sabato sera a Stoke Mandeville, in Inghilterra, il luogo di nascita del movimento paralimpico. Sotto una pioggia battente, i paratleti Helene Raynsford e Gregor Ewan hanno acceso la fiamma nello stadio vicino all’ospedale dove lavorava il neurologo tedesco Ludwig Guttmann, che nel 1948 ha avviato gli eventi sportivi per veterani.

Nel corso della prossima settimana 12 torce viaggeranno attraverso la Francia, passando per circa 50 città in staffetta con l’aiuto di mille tedofori. Il viaggio culminerà a Parigi, dove la fiamma raggiungerà il braciere olimpico nei Giardini Tuileries. I Giochi Paralimpici di Parigi 2024 prenderanno il via la sera di mercoledì 28 agosto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata