Terza giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo le medaglie di ieri conquistate nel tiro a segno e nel nuoto, l’Italia va a caccia di altri successi. C’è attesa per l’esordio in vasca di Gregorio Paltrinieri che gareggerà nelle batterie 800 stile libero ma anche per Thomas Ceccon, in finale nei 100 dorso. Spazio anche per la finale della squadra maschile di ginnastica artistica, per le finali di sciabola femminile e fioretto maschile e per la prima partita del Setterosa.

Badminton, storico esordio vincente per Toti

Inizia con una vittoria il cammino olimpico di Giovanni Toti nel torneo di singolare maschile di badminton. All’esordio assoluto ai Giochi, l’azzurro ha beneficiato del ritiro del surinamese Soren Opti nel corso del secondo set, sul 21-8, 4-1 a favore di Toti.

E’ il primo atleta azzurro nella storia a prendere parte ai Giochi Olimpici nel torneo singolare maschile. In precedenza, nel badminton, l’Italia era stata rappresentata ai Giochi solo da Agnese Allegrini a Pechino 2008 e da Jeanine Cicognini a Rio 2016 nel torneo individuale femminile. L’azzurro, numero 80 del ranking BWF, è inserito nel gruppo A con il numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi, e con l’atleta del Suriname, Soren Opti, numero 273.

Tiro con l’arco, azzurri approdano ai quarti

L’Italia approda ai quarti di finale nella gara maschile a squadre di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri hanno battuto agli ottavi il Kazakistan 5-4. Ai quarti affronteranno i padroni di casa della Francia.

Beach volley, Nicolai-Cottafava tornano alla vittoria

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava ritornano alla vittoria nel torneo di beach volley ai Giochi di Parigi. Gli azzurri si sono imposti 2-0 (21-19, 21-18) sul duo australiano Nicolaidis/Carracher nel match valido per la fase a gironi.

Senna inquinata, annullato anche oggi allenamento triathlon

Per il secondo giorno consecutivo gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi hanno annullato la sessione di allenamento di triathlon di nuoto, a 24 ore dalla gara maschile, dopo che le forti piogge hanno alterato la qualità dell’acqua della Senna. La gara individuale femminile è in programma mercoledì.

Gli organizzatori sono ottimisti sul fatto che i triatleti potranno nuotare nel fiume quando inizieranno le gare. World Triathlon e il suo team medico, insieme ai funzionari della città, contano su un clima soleggiato e temperature più elevate nel corso delle prossime 36 ore per migliorare la qualità dell’acqua e portarla al di sotto dei limiti necessari per dare il via alle competizioni. I test condotti domenica nella Senna, hanno spiegato, hanno mostrato livelli di qualità dell’acqua prima della sessione di allenamento che “non fornivano garanzie sufficienti per consentire lo svolgimento dell’evento”. La delegazione ha affermato che questo era dovuto alla recente pioggia che ha avuto un impatto sulla cerimonia di apertura di venerdì.

