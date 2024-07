Sarà la sua seconda apparizione pubblica da quando le è stata annunciata la diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno

La principessa del Galles, Kate Middleton, assisterà domani alla finale maschile di Wimbledon. Lo ha confermato Kensington Palace, come riporta Sky News Inghilterra. Sarà la seconda apparizione pubblica di Kate da quando le è stata annunciata la diagnosi di cancro all’inizio di quest’anno. In precedenza aveva partecipato al ‘Trooping the Colour‘ il mese scorso. Kate sarà alla finale In qualità di patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. In vista della sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi, il mese scorso, la principessa ha detto che sperava di “partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate”, ma ha aggiunto di sapere “che non sono ancora fuori pericolo”. “Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza”, ha detto Kate. “Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo questo tempo tanto necessario per guarire”.

