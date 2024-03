Hanno partecipato 90 team per un totale di 400 velisti divisi nelle classi J/70, Smeralda 888, Longtze Premier e Cape 31

Si conclude la 40esima edizione del Primo Cup-Trophée UBS, il primo grande evento internazionale di vela svoltosi sotto la presidenza del principe Alberto II allo Yacht Club de Monaco. A questa edizione hanno partecipato 90 team per un totale di 400 velisti divisi nelle classi J/70, Smeralda 888, Longtze Premier e Cape 31. “Per noi è stata un’edizione molto speciale. Dopo 40 anni siamo ancora qui ad accogliere concorrenti da tutta Europa, ora magari vediamo i nipoti dei primi velisti che hanno partecipato e per noi è emozionante. Monaco è sempre il luogo ideale per testare nuove barche e tecnologie per la vela e ne siamo molto orgogliosi”, afferma il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri.

Nella classe J/70 la vittoria finale è andata a Giangiacomo Serena di Lapigio e al suo team monegasco ‘G-Spot’.

