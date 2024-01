Il 29enne canadese è stato rinvenuto senza vita nella sua casa di Kingwood, in Texas. A dare l'annuncio è stato il suo agente

E’ stato trovato morto in casa Shawn Barber, campione del mondo di salto con l’asta nel 2015. Il ragazzo canadese di 29 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua casa di Kingwood, in Texas. A dare l’annuncio è stato il suo agente Paul Doyle sui social.

“Un amico che non dimenticheremo mai. Il saltatore olimpico con l’asta canadese, Shawn Barber, è morto”, ha scritto. “Attualmente è il detentore del record canadese con 6,00 m ed è stato campione del mondo 2015 nel salto con l’asta. Shawn è stato anche finalista alle Olimpiadi del 2016 a Rio De Janeiro. Ci mancherà molto”.

Nato nel 1994 a Las Cruces, in New Mexico, Stati Uniti, aveva la cittadinanza americana come il padre George. Barber poteva vantare un palamrés invidiabile: nel 2015, appena ventunenne, vinse il titolo iridato a Pechino saltando 5,90 metri. Nello stesso anno conquistò i Giochi panamericani. Nel 2016 saltò 6 metri stabilendo il suo record personale a Reno e fu anche finalista alle Olimpiadi di Rio. Inoltre fu cinque volte campione nazionale canadese, tre volte campione Ncaa.

Secondo l’Associated Press, il giovane da tempo aveva problemi di salute e non gareggiava dal 2020.

