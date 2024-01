La sciatrice freestyler scelta dal presidente Malagò per i Giochi Invernali Giovanili

È la sciatrice freestyler Flora Tabanelli la portabandiera che rappresenterà l’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali Giovanili in programma a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 1° febbraio. Ad annunciarlo, durante una breve cerimonia presso la Torre Allianz di Milano, è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Non me lo aspettavo e per me questa è una grossa responsabilità”, ha commentato ancora incredula la giovane atleta, classe 2007, nata a Bologna. “Sento sempre più di fare parte di un gruppo e di una Nazione che mi sostiene e mi aiuta”, ha aggiunto Tabanelli.

