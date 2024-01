Il campione britannico si aggiudica un assegno da 500 mila sterline

Uno straordinario Luke Humphries si è aggiudicato il campionato mondiale di freccette all’Alexandra Palace di Londra. Il campione britannico si è imposto per 7-4 sul 16enne Luke Littler, la rivelazione di questa rassegna iridata e con gli appassionati di tutto il mondo che tifavano per lui. Humphries ha messo a segno cinque set consecutivi da 4-2 riuscendo a sconfiggere il suo rivale segnando 103 punti di media. Il 28enne di Newbury diventa il 12esimo campione del mondo delle freccette. Per lui anche un assegno da 500 mila sterline (580 mila euro).

