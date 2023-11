Italia sotto 1-0 con la Serbia dopo il primo singolare della semifinale di Coppa Davis in svolgimento a Malaga. Miomir Kecmanovic ha battuto in rimonta Lorenzo Musetti in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1 in due ore e 22′ di gioco. Nel secondo singolare, in programma a seguire, Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata