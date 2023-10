Così Roberto Vaglio che poi attacca Malagò: "Smentito troppe volte per essere credibile"

Il sindaco di Cesana Torinese, Roberto Vaglio, commenta la possibilità di utilizzare la pista di bob di Cesana Pariol, già usata a Torino 2006, per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Una pista che andrebbe adeguata. “E’ in corso uno studio di fattibilità presentato a giorni, tramite questo studio il comitato tecnico scientifico deciderà come impostare il bando di gara”, ha spiegato Vaglio che poi ha attaccato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Smentito troppe volte per essere credibile”.

