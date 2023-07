Lanciato lo scorso ottobre punta a sostenere le atlete prima, durante e dopo la gravidanza

L’oro di Alice Sotero nel pentathlon moderno ai Giochi Europei, un anno dopo la nascita della figlia, è l’ultimo ma non unico esempio di come sia possibile tornare a competere ad alto livello anche dopo una gravidanza. Sono molte le atlete di diverse nazionalità e discipline riuscite a riprendere l’attività agonistica, arrivando persino a raggiungere traguardi prestigiosi come vincere tornei dello Slam nel tennis (la belga Kim Clijsters tra gli esempi più famosi) o medaglie alle Olimpiadi (la fiorettista Elisa Di Francisca o la tuffatrice Tania Cagnotto tra le azzurre).

In alcuni casi, la strada dal parto alle competizioni può essere molto breve e durare solo tre mesi, un percorso che in Italia non è più lasciato solo alla buona volontà delle atlete mamme. Per assisterle ora c’è un progetto ad hoc creato all’interno dell’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni, lanciato lo scorso ottobre e guidato dalla dottoressa Maria Rosaria Squeo, responsabile sanitario dell’area olimpica.

“L’obiettivo principale è sostenere prima, durante e dopo la gravidanza le atlete di interesse nazionale, soprattutto olimpico, alla ripresa dell’attività fisica e agonistica”, racconta a LaPresse la specialista in medicina dello sport. “Si parte dal concetto che la gravidanza non è una patologia ma un momento particolare della donna. Le atlete, che hanno grande sensibilità per il proprio corpo, sentono la necessità di avere la percezione assoluta di quanto accade nella loro vita e sono seguite in maniera più personalizzata.

Appena l’atleta viene a conoscenza del suo stato di gravidanza può affacciarsi da noi e inizia lì il momento del sostegno. E’ una scelta personale, ci sono atlete venute da noi verso la fine del sesto o settimo mese di gravidanza, ma in linea di massima quando un’atleta sa di essere incinta va a modificare il suo programma di attività agonistica”. Sono già diverse le atlete che si sono rivolte all’Istituto di medicina e scienza dello sport per iniziare questo percorso. Tra i casi più famosi, oltre a quello della pattinatrice romana Francesca Lollobrigida -già argento alle Olimpiadi di Pechino- vi è anche quello della fiorettista Arianna Errigo, diventata mamma di due gemelli lo scorso marzo. “In linea di massima, la gravidanza gemellare è più complessa, così come l’impegno per il rientro alle gare”, spiega la dottoressa Squeo.

“La letteratura però ci dice che per una gravidanza singola possono bastare tre mesi. Dipende da chi ti supporta e da come è andata la gravidanza, ma già in quel momento si può pensare a fare qualche piccola competizione. Lollobrigida, ad esempio, ha partorito da 20 giorni e ha già ripreso i pattini”. In molti casi, dice ancora la specialista, “le difficoltà maggiori sono strettamente correlate alle complicanze del percorso durante la gravidanza o il parto, come possono essere la sutura quando il parto naturale non è sufficiente o la diastasi addominale che è molto frequente nelle donne-atlete. Questo rallenta i tempi per rientrare ed essere performante come prima”. “Ma dall’altra parte -aggiunge- c’è il grande aspetto psicologico per il 90% di loro, la forza di volontà e la motivazione a rientrare”.

Il rovescio della medaglia della possibile depressione post-parto, spiega la dottoressa, non si è ancora manifestato nel nuovo progetto: “Visti i numeri ancora molto bassi che abbiamo trattato, ad oggi non abbiamo riscontrato depressioni. Parlando da mamma e da persona che ha voluto riprendere l’attività fisica, questi episodi di grandi depressioni sono correlati a quello che una donna vive in questo periodo. L’incidenza di complicazioni o un peso corporeo molto più alto rispetto alla media rendono il processo di inserimento più lungo e complesso. Quando invece va tutto bene -conclude- il rientro è molto più naturale e fisiologico”.

