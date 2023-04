Le ex compagne di squadra della parrocchia hanno lanciato in cielo dei palloncini

Dopo diversi minuti dall’uscita del feretro della pallavolista Julia Ituma dalla chiesa San Filippo Neri di Milano sono usciti anche i familiari, che erano rimasti in chiesa circondati dagli abbracci di amici e conoscenti. La madre e la sorella hanno salutato la bara per l’ultima volta ponendo sopra di essa la maglietta della squadra per la quale giocava Ituma. ‘Ciao Julia’, un grido prima della partenza del feretro, viene accolto tra gli applausi. Le ex compagne di squadra della parrocchia hanno lanciato in cielo dei palloncini.

