Il maratoneta azzurro Iliass Aouani, recente primatista, ha vinto la XXIV edizione della Roma Appia Run. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha staccato tutti gli avversari fin dalle prime battute della gara e ha vinto con il tempo di 39:31. Alle sue spalle Nekagenet Crippa, dell’Esercito, che ha fermato il cronometro sui 40:26, terzo Jean Marie Bukuru con 41:09. In campo femminile Micheline Niyomahoro ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il successo con 47:02. L’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse, asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla, ha fatto il sold out con 5000 partecipanti nonostante il tempo piovoso. “Questa è una gara pazzesca, una di quelle che ci invidiano nel mondo perché si corre in un museo a cielo aperto”, ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “Tantissimi sono gli iscritti che vengono da altri Paesi. La dimostrazione che anche per il turismo le corse su strada sono un volano unico sul quale stiamo puntando”, ha aggiunto Onorato.

