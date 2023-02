Tra poche ore la finale del campionato di football americano a Glendale, in Arizona

Tutto pronto per la notte del Super Bowl. Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, tra poche ore andrà in scena la finale del campionato di football americano. Si sfidano per il titolo i Kansas City Chiefs ed i Philadelphia Eagles. Un evento planetario con Rihanna protagonista dello show all’intervallo. Tanti i tifosi che sono già arrivati in Arizona per assistere alla partita dopo aver speso migliaia di dollari per il biglietto.

