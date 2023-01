L'annuncio del Comitato olimpico internazionale: da Milano-Cortina a Brisbane, passando per Los Angeles 2028 e i Giochi invernali 2030 ancora da assegnare

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato oggi che tutti i diritti media in Europa per i prossimi quattro Giochi Olimpici che si terranno nel periodo 2026-2032 sono stati assegnati alla European Broadcasting Union (Ebu) e alla Warner Bros. Discovery.

Da Milano-Cortina a Brisbane

A seguito del lancio di una gara d’appalto da parte del Cio, Ebu e Warner Bros. Discovery hanno presentato un’offerta congiunta per l’acquisizione di tutti i diritti media in 49 territori in Europa (Rai compresa per l’Italia) per Milano-Cortina 2026, Los Angeles 2028, i Giochi Olimpici Invernali nel 2030 e i Giochi di Brisbane 2032, oltre che per i Giochi Olimpici Giovanili. “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo a lungo termine con due delle principali società di media del mondo. L’Ebu e i suoi membri forniscono un’esperienza di trasmissione senza precedenti e una portata in tutta Europa. E Warner Bros. Discovery, attraverso la recente combinazione di Warner Media e Discovery, rappresenta una delle più grandi società di media e intrattenimento del mondo in tutti i generi di programmazione e piattaforme. Dimostra il fascino dei Giochi in tutta Europa. Poiché il Cio ridistribuisce il 90% dei ricavi che genera, questo accordo a lungo termine fornisce anche una stabilità finanziaria fondamentale al più ampio movimento sportivo e, in ultima analisi, sostiene gli atleti stessi”, ha commentato il presidente del Cio, Thomas Bach

La prima partnership del Cio con l’Ebu e i suoi membri risale al 1956. Nel 2015, il Cio ha collaborato con Warner Bros. Discovery in tutta Europa per i Giochi Olimpici 2018-2024. Questo nuovo accordo garantisce la copertura in chiaro dei Giochi attraverso la rete di emittenti di servizio pubblico dell’EBU, la maggior parte delle quali ha continuato a coprire i Giochi Olimpici nelle ultime tre edizioni in collaborazione con il Cio e Warner Bros. Discovery. A partire dal 2026, l’Ebu deterrà i diritti in chiaro su piattaforme televisive e digitali. Ogni membro Ebu trasmetterà più di 200 ore di copertura dei Giochi olimpici estivi e almeno 100 ore dei Giochi olimpici invernali in TV, con un’ampia gamma di copertura radiofonica, live streaming e reportage su piattaforme web, app e social media.

Accogliendo con favore l’accordo, Delphine Ernotte Cunci, presidente dell’EBU e amministratore delegato di France Télévisions, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver garantito al pubblico i Giochi Olimpici in chiaro fino al 2032. Questo accordo è un punto di svolta per il pubblico al servizio dei media e dimostra la forza e la solidarietà costanti della nostra Unione. “Attraverso i suoi membri, l’EBU ha il potenziale per raggiungere oltre 1 miliardo di spettatori in tutta Europa tramite piattaforme lineari e non lineari. Ed è per questo che sono così felice di dare il benvenuto a questa partnership con il Cio e Warner Bros. Discovery, che garantirà che i Giochi siano disponibili per il pubblico più vasto possibile in tutta Europa”.

Per Warner Bros. Discovery, l’annuncio di oggi estende la sua posizione di “sede delle Olimpiadi in Europa” e segue la crescita record di pubblico e spettatori digitali negli ultimi tre Giochi Olimpici. In base al nuovo accordo, continuerà a essere l’unico luogo in cui presentare “ogni momento” dei Giochi sulle sue piattaforme di streaming e digitali, come il suo principale servizio di streaming sportivo e di intrattenimento discovery+, e a detenere tutti i diritti di pay-tv, anche per i suoi canali Eurosport di proprietà e gestiti.

Commentando la prosecuzione della loro partnership con il Cio, Andrew Georgiou, presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha dichiarato: “In qualità di ‘sede delle Olimpiadi in Europa’ per gli ultimi tre Giochi Olimpici, siamo lieti di estenderemo il nostro rapporto con il CIO fino al 2032. In vista di quelli che promettono di essere i magnifici Giochi Olimpici di Parigi 2024, siamo lieti che Warner Bros. Discovery rimarrà l’unico posto in cui i fan potranno godersi ogni momento delle successive quattro Olimpiadi. Siamo grati di collaborare con l’EBU e i suoi membri nella fase successiva del nostro viaggio olimpico, estendendo il nostro impegno preso insieme al CIO nel 2015 per raggiungere più persone attraverso una copertura ampia e accessibile. Gli spettatori di tutta Europa continueranno a hanno un’ampia scelta e la possibilità di accedere ai Giochi su più piattaforme, ponendo una base eccezionale per costruire sul pubblico record e sul coinvolgimento offerto all’Europa negli ultimi tre Giochi”.

La Warner Bros. Discovery e l’EBU hanno una lunga storia di collaborazione per fornire una copertura complementare dei principali eventi sportivi, più recentemente con gli eventi della Coppa del mondo e del Campionato del mondo dell’Unione internazionale di biathlon, oltre a un host oltre a una serie di eventi sportivi estivi tra cui i Campionati mondiali di atletica leggera, Tour de France e Vuelta. Nelle ultime tre edizioni dei Giochi, Warner Bros. Discovery ha supervisionato le partnership di trasmissione con oltre 45 partner in chiaro e membri EBU per garantire un ampio accesso ai Giochi. Insieme alle sue piattaforme, questo ha portato a un pubblico record, poiché 372 milioni di persone in tutta Europa hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 175 milioni dei quali lo hanno fatto sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery come discovery+, mentre il numero di europei che ha visitato le sue piattaforme per i Giochi di Pechino 2022 – 156 milioni – è stato oltre 19 volte superiore alla precedente edizione dei Giochi invernali.

