Matteo Giunta ha aspettato l'arrivo della 'divina' per 40 minuti

(LaPresse) L’attesa di Matteo Giunta prima dell’arrivo di Federica Pellegrini alla chiesa di san Zaccaria, a Venezia. Lo sposo, in elegante abito blu, ha aspettato la ‘divina’ per 40 minuti, tra le strette di mano con gli invitati e i selfie con i tanti curiosi accorsi in Laguna per assistere al matrimonio della campionessa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata