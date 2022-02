La pattinatrice azzurra: "Il percorso da qui a Milano-Cortina 2026 sarà molto lungo e faticoso"

(LaPresse) “Io ero una giovane liceale quando ho visto le Olimpiadi a Torino 2006. Da lì è iniziata questa avventura e devo lavorare ancora quattro anni perché l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 è il mio sogno. Un’Olimpiade in Italia, in casa, sarebbe fantastica e sarebbe anche il coronamento di tutta la mia vita sportiva fino a oggi”. Lo ha dichiarato la pattinatrice di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida, appena sbarcata a Malpensa dopo il rientro in Italia dai Giochi di Pechino 2022. “Per noi atleti lo spirito olimpico fa parte di noi. Durante questa Olimpiade noi italiani abbiamo avuto modo di stare tutti insieme e ci siamo supportati. Ma ieri è stato il momento più bello perché, durante la consegna della bandiera, noi italiani eravamo tutti presenti, abbiamo cantato tutti insieme l’inno nazionale ed è stata veramente una emozione unica che ci ha unito”, ha raccontato Lollobrigida, aggiungendo: “Il percorso da qui a Milano-Cortina 2026 sarà molto lungo e faticoso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata