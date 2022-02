La pattinatrice rientra in Italia dopo i Giochi: "Adesso mi prendo una pausa e corro dalla mia famiglia"

(LaPresse) “Bello, emozionante. Sembra quasi che l’Olimpiade non sia finita perché siamo già nel quadrienno olimpico di Milano-Cortina 2026. È sicuramente una cosa stupenda per l’Italia, per lo sport italiano, e sono sicura che sarà qualcosa di davvero indimenticabile”. Sono le prime parole di Arianna Fontana, medaglia d’oro nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino, appena sbarcata a Malpensa dopo il rientro in Italia dai Giochi di Pechino 2022. In carriera la pattinatrice di short track italiana ha conquistato complessivamente 11 medaglie olimpiche, di cui due d’oro (a Pechino un oro e due argenti), diventando l’italiana più vincente di sempre alle Olimpiadi invernali. “Mi piace vincere e sono una a cui piace sempre migliorarsi. Sono piuttosto perfezionista nella mia disciplina e in quello che faccio. Probabilmente c’è ancora margine di miglioramento. Adesso, però, mi prendo una pausa e corro dalla mia famiglia”, ha aggiunto Fontana.

