Va alla Norvegia il primo oro assegnato ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Therese Johaug si è imposta infatti nella skiathlon femminile davanti alla russa Natalia Neprayeva, argento, e all’austriaca Teresa Stadlober, bronzo. Per la campionessa norvegese si tratta del secondo oro olimpico in carriera dopo quello in staffetta femminile a Vancouver nel 2010, il primo a livello individuale.

Attardate le italiane con il 36° posto di Martina Di Centa, debuttante alle Olimpiadi nel solco della tradizione famigliare, seguita da Anna Comarella al 37° posto e Caterina Ganz al 42°.

