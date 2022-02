La snowboarder: "Sono super emozionata, agitata, un mix, un'esplosione di emozioni"

Michela Moioli guida la delegazione azzurra durante la cerimonia d’apertura, Sofia Goggia – la portabandiera designata inizialmente prima della caduta in superG a Cortina e del conseguente infortunio – ha comunque modo di gioire per il ritorno sugli sci che agevola sensibilmente il suo cammino verso Pechino 2022. Le due campionesse bergamasche, seppur distanti migliaia di chilometri l’una dall’altra, vivono ore elettrizzanti e sensazioni simili nel loro avvicinamento ai Giochi Olimpici.

“Sono super emozionata, agitata, un mix, un’esplosione di emozioni, è stata un’esperienza unica”, ha raccontato la regina dello snowboard italiano, che è entrata nel Nido d’Uccello davanti agli altri componenti del team Italia sventolando la bandiera tricolore. L’Italia ha sfilato per penultima come impone la tradizione dal momento che organizzerà i prossimi Giochi Invernali, quelli di Milano-Cortina del 2026. ‘Micky’ apre la strada e avvolge con la sua bandiera 50 azzurri (22 ospitati nel Villaggio Olimpico di Pechino, 15 provenienti dal cluster di Yanqing e 3 da Zhangjiakou) in rappresentanza di curling, pattinaggio di figura, sci alpino, short track, skeleton, snowboard e speed skating e 6 officials, capitanati dal Capo Missione e Segretario Generale, Carlo Mornati. “Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica”, ha aggiunto la campionessa olimpica di snowboardcross a PyeongChang nel 2018 rivolgendo poi un pensiero all’amica. “Mando un grande abbraccio a Sofia che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi – ha aggiunto la portabandiera azzurra – Ti aspettiamo Sofy! Adesso finalmente i Giochi possono iniziare”.

E quando Moioli chiama, Goggia risponde. Come anticipato dal numero uno del Coni Giovanni Malagò, che – risultato positivo al Covid-19 all’arrivo in Cina – ha seguito la cerimonia dalla televisione (“è sempre un’emozione indescrivibile”), la fuoriclasse bergamasca “è pronta, sta tornando”. Non a caso poco dopo la stella della velocità azzurra ha diffuso un video sui propri social in cui mostra di esser tornata per la prima volta sugli sci. ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco, canzone che sta spopolando al Festival di Sanremo e non solo, è la colonna sonora scelta da Goggia per descrivere il proprio stato d’animo. “Anche io li ho e oggi che sono tornata sugli sci non so esprimermi – ha scritto la campionessa olimpica su Instagram – Soon: Olympic Games in Cina”. Adesso i Giochi possono cominciare per davvero.

