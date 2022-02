L'evento il prossimo 4 febbraio darà il via ai giochi invernali

A Pechino ultima prova dello spettacolo di luci per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali in programma il 4 febbraio. L’evento si terrà senza spettatori a causa dell’emergenza Covid: sono stati invitati a partecipare solo gruppi selezionati. Nonostante il freddo, diversi appassionati di fotografia sono rimasti per ore all’aria aperta per scattare foto colorate del “Bird Nest” (lo stadio olimpico) durante le prove.

