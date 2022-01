L'addio del quarterback dopo 22 stagioni e 7 Superbowl vinti

Il leggendario Tom Brady si ritira dopo 22 stagioni da protagonista assoluto nella National Football League. L’indiscrezione diffusa della ESPN è stata poi in parte confermata dall’agente del quarterback Don Yee : “Tom sarà l’unica persona ad esprimere i suoi piani molto presto”, le parole del manager. Il 44enne Brady, sposato con la modella brasiliana Gisele Bundchen, è l’unico giocatore nella storia della NFL ad aver vinto per sette volte il Superbowl, sei volte con i New England Patriots e una con i Tampa Bay Buccaneers, la sua attuale squadra, eliminata dai playoff domenica scorsa dai Los Angeles Rams.

