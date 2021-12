Il campione paralimpico da qualche settimana ha lasciato la clinica, un anno è mezzo dopo il drammatico incidente in handbike

Il campione paralimpico, Alex Zanardi, che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica e tornare a casa, come ha comunicato la moglie Daniela.

“Un passo importante è stato che Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”. Lo ha detto Daniele Zanardi, moglie di Alex, al sito di Bmw Italia. “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Bisogna anche considerare che, a causa della situazione pandemica – ha spiegato – per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione. Inoltre, a causa delle ampie e importanti misure di protezione in clinica, le possibilità di visita sono ovviamente molto limitate”. “Il recupero continua ad essere un processo lungo. Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti. Naturalmente, le battute d’arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”, ha spiegato ancora Daniela Zanardi a poco più di un anno e mezzo dall’incidente in handbike del campione in Toscana.

Le reazioni del mondo dello sport

“E’ il regalo più bello di Natale che potevamo ricevere sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa”, ha detto Luca Pancalli, presidente del Cip dal palco dei Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma.. “Una notizia meravigliosa perchè ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico di tornare a casa, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a casa”, ha aggiunto il presidente del Coni Giovanni Malagò. “E’ una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex Zanardi”, sono state le parole del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali.

