Gli atleti protagonisti del 2021 e i grandi personaggi dello sport sfilano ai Gazzetta Sports Awards

Da Federica Pellegrini, ai campioni olimpici Jacobs e Tamberi. All'evento di Milano anche il ct della Nazionale Mancini

(LaPresse) Tantissimi campioni e personaggi del mondo dello Sport hanno sfilato a Milano alla cerimonia di consegna dei Gazzetta Sports Awards. Tra i premiati anche gli ori olimpici Marcell Jacobs (100 m), vincitore nella categoria Uomo dell’anno, e Gianmarco Tamberi, (salto in alto), a cui è andato il riconoscimento Emozione dell’anno. Entrambi si sono presentati con le rispettive compagne. Non potevano mancare la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, a cui è andato il Premio Speciale Sportweek, col suo Matteo Giunta e il ct della Nazionale Roberto Mancini, che ha ritirato il premio per gli Azzurri campioni d’Europa.

