La ginnasta aveva rinunciato ad alcune gare a Tokyo 2020 per via dei 'twisties'

E’ Simone Biles l’atleta dell’anno 2021 per la rivista ‘Time’. La celebre testata con sede a New York ha premiato la ginnasta, una delle atlete più attese alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo, per il coraggio mostrato nel rinunciare alla gara a squadre ai Giochi dell’estate scorsa. La campionessa statunitense ha rivelato pubblicamente durante la rassegna a cinque cerchi di soffrire di disturbi d’ansia e di ‘twisties’, blocchi mentali che le causavano perdita di coordinazione e orientamento durante i suoi esercizi. Biles dopo la gara a squadra ha dato forfait a tutte le prove individuali, eccezion fatta per la trave, dove ha raccolto una medaglia di bronzo.

