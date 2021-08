La nuotatrice accolta dai suoi amici a 4 zampe

E’ rientrata a casa a Verona, dopo la spedizione a Tokyo 2020. Al suo arrivo, Federica Pellegrini, è stata accolta dai suoi cani che non hanno potuto trattenere tutta la loro felicità per ritorno della padrona. Le immagini postate dalla nuotatrice sulla sua pagina Instagram. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

