Era all'Odaiba Marine Park. Si prepara l'inizio delle Paralimpiadi

Il gigantesco simbolo delle Olimpiadi a Tokyo 2020 è stato rimosso dall’Odaiba Marine Park. La rimozione era già stata programmata ma è stata spostata per via del forte vento: il simbolo, lungo 15.3 metri e grande 32.6, è stato installato già a dicembre per promuovere i Giochi.

